PSL wyłamuje się. Marek Sawicki: koalicje z PiS możliwe

Nie będziemy nikogo trzymali za rękę, jeśli chodzi o zawieranie koalicji z PiS na szczeblach gmin i powiatów - mówi Marek Sawicki poseł PSL. Zaznaczył, że za taką współpracę samorządowcy ludowców nie powinni być karani.

W przeciwieństwie do SLD (którego władze za podobną koalicję wykluczyły działaczy spod Kielc), szefostwo PSL nie zamierza karać swoich ludzi z Pomorza Zachodniego i Lubelszczyzny.

Dodał, że to lokalni działacze sami oceniają, czy dla realizacji swoich programów wymagana jest większość z PiS.

"Zły wynik przez zmianę przepisów"

Zdaniem Sawickiego słabszy niż w poprzednich wyborach wynik jego ugrupowania to w dużej mierze efekt zmiany przepisów. - Wielu dotychczasowych wójtów oraz burmistrzów nie mogło kandydować do rad. To, ze względu na dużą liczbę włodarzy spod szyldu PSL-u, zdjęło nam trochę głosów - mówił polityk na antenie radia publicznego.