Grozi nam blackout? Jest komunikat minister Moskwy

Okresy zagrożenia na rynku mocy

Komunikat minister ma związek z niepokojącym komunikatem Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Spółka ogłosiła okresy zagrożenia na rynku mocy na piątek w godzinach 19–20 oraz 20–21. PSE ma obowiązek ogłosić okres zagrożenia osiem godzin wcześniej. Zgodnie z regulacjami posiadacze kontraktów mocowych muszą zgłosić swoje jednostki do pracy zgodnie z dyspozycjami operatora. Nie oznacza to też, że do takiej sytuacji - pracy zgodnie z dyspozycjami operatora - w ogóle dojdzie.