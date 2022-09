Przyznali to nawet w rosyjskiej telewizji. Mówią o błędach Kremla

Do tej pory w większości blogerzy "popierali narrację ministerstwa obrony Rosji o tym, że kontrofensywa ukraińska w obwodzie chersońskim jest zupełnie nieudana"- podkreśla ISW. Aktualnie część z nich krytykuje rosyjskie dowództwo za to, że nie przygotowało się do nadciągającej kontrofensywy.