Przyszłość oczami tych, którzy wiedzą więcej. Eksperci od technologii i biznesu na konferencji Masters&Robots

Prognozowanie trendów z Amy Webb

- Tegorocznej edycji towarzyszy hasło "What if", czyli "co będzie, jeśli". Wiemy już, że w ostatnim czasie świat często nas zaskakuje i będziemy mówić o tym, czym jeszcze może nas zaskoczyć i co z tym zaskoczeniem możemy zrobić. Dlatego zaprosiliśmy do rozmowy Amy Webb, najważniejszą amerykańską futurolożkę i analityczkę trendów, bez której amerykański rząd, armia i wszystkie zarządy największych firm, nie budują strategii. Amy pokaże, co to znaczy myśleć z perspektywy futurologicznej i technologicznej o swojej przyszłości, jak korzystać z trendów technologicznych, z predykcji, i co się dzieje z firmami, które z nich nie korzystają – mówi Jowita Michalska, CEO Digital University, inicjatorka Masters&Robots.