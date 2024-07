“Przyszliśmy pełni obaw”. Okrągły stół ws. zmian w prawie autorskim

Premier Donald Tusk oraz marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska spotkali się w środę w centrum "Dialog" z przedstawicielami mediów ws. zmian w prawie autorskim. Na zorganizowany okrągły stół zaproszeni zostali redaktorzy naczelni i szefowie organizacji reprezentujący wydawców - sygnatariuszy listu otwartego w sprawie zmian w prawie autorskim, skierowanego do premiera w marcu tego roku. - Przyszliśmy na to spotkanie pełni obaw i przypuszczaliśmy, że będzie to taki teatr polityczny, wysłuchanie, pokiwanie głową i na tym to się skończy. A ku naszemu zaskoczeniu, premier Donald Tusk powiedział bardzo ważne słowa, np. o tym, że “media są esencją demokracji” - przyznał po spotkaniu Jarosław Włodarczyk z Press Club Polska. - Media, artyści, twórcy muszą być chronieni i muszą czuć opiekę i wsparcie państwa. Szukamy dobrego zapisu, który zapewni to bezpieczeństwo w starciu z gigantami polskim mediom. Jutro mamy pierwszą komisją kultury w Senacie. Mam nadzieję, że w najbliższych dniach przygotujemy wspólnie rozwiązanie - zapewniła Małgorzata Kidawa-Błońska. Zaproszenie premiera to reakcja na ubiegłotygodniowy apel wydawców oraz dziennikarzy polskich mediów do polityków, by zmienili uchwalone w Sejmie niekorzystne dla mediów przepisy prawa autorskiego i praw pokrewnych. W apelu podkreślono, że w trakcie uchwalania przepisów o prawie autorskim w świecie cyfrowym zlekceważono ich postulaty, o których realizację zabiegali.

