Przysypany górnik nie żyje. Wstrząs w kopalni

W wyniku wstrząsu w kopalni Rudna w Polkowicach jeden górnik nie żyje, sześciu jest rannych. 58-latek osierocił dwoje dzieci. Akcja ratownicza została już zakończona.

Do wstrząsu doszło około godz. 10:00. Ratownicy próbowali wydostać górnika, który został przysypany. Niestety, nie udało się go uratować. - W wyniku wstrząsu w kopalni Rudna jeden górnik nie żyje, sześciu jest rannych. Akcja ratownicza została zakończona - mówi Lidia Marcinkowska-Bartkowiak z KGHM. W kopalni doszło do samoczynnego wstrząsu górotworu. Zmarły górnik miał 58 lat. Był operatorem maszyn górniczych. Osierocił dwoje dzieci.