Przyspieszone wybory? Radosław Fogiel nie ma wątpliwości

- Na miejscu opozycji uważałbym z zaklęciami na temat przyspieszonych wyborów. Patrząc na to, co tam się dzieje, to raczej krzyk karpia wołającego o przyspieszenie Bożego Narodzenia - powiedział w audycji "Sygnały dnia" w Polskim Radiu wicerzecznik PiS.