Przyspieszone wybory? PiS chce złagodzić napięcia po wojnie w koalicji

Dla ziobrystów Fundusz Odbudowy po pandemii COVID-19 - prowadzący do uwspólnotowienia długu UE - to droga do federalizacji Unii, a w konsekwencji - utraty suwerenności przez Polskę. Ale dla Kancelarii Premiera to przede wszystkim droga do odbicia się z gospodarczego kryzysu.