Przyspieszone wybory? Jasna zapowiedź wicerzecznika PiS

- Nie wiadomo, czy będzie rząd mniejszościowy, ale to realny scenariusz. To scenariusz, który w polityce czasem się zdarza, nie tylko w polskiej. Takie rządzenie jest trudne, jest niekomfortowe, ale nie jest niemożliwe - mówił wicerzecznik PiS Radosław Fogiel w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Mamy jasno postawiona cezurę. Jeśli będzie większość do realizacji Polskiego Ładu, jeżeli będzie można Polskę reformować, to idziemy w to. Ale nie zamierzamy tkwić w sytuacji, w której możliwości rządzenia są zdecydowanie ograniczone i jest to trwanie. Trwanie nas nie interesuje - zapowiedział. - Absolutnie nie boimy się wcześniejszych wyborów. Jestem absolutnie przekonany, że nowego rządu nie będzie się dało stworzyć bez Porozumienia - przekonywał z kolei wicerzecznik Porozumienia Jan Strzeżek. Pytany o przyspieszone wybory wiosną stwierdził, że "niczego nie można wykluczyć", ale "osobiście twardego kwitu nie widział". - Od roku jestem spakowany (...) To było pytanie nie "czy", tylko kiedy - podsumował.