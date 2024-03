Przyspieszenie Tuska. Arłukowicz tłumaczy

Donald Tusk zapowiada przyspieszenie. Prowadzący program "Tłit" Wirtualnej Polski Michał Wróblewski dopytywał posła Bartosza Arłukowicza co premier ma na myśli, czy chodzi o większą ilość projektów rządowych. Gość programu potwierdził, że to premier ma na myśli. - Znając PiS śledzących ich działania przez ostatnie osiem lat, bardzo uważnie, 24 godziny na dobę każdego dnia, nie spodziewałem się, że zastane w takim stopniu zdewastowane państwo - powiedział Arłukowicz, tłumacząc, że pewnie stąd wynikały te deklaracje Tuska. Rozmawiano również o 100 konkretach. - Do tego tematu, trzeba podejść w sposób zupełnie spokojny i pragmatyczny - stwierdził poseł KO. Tłumaczył, że to, co zastali to był "stan dewastacji państwa", a "realizacja 100 konkretów postępuje i na pewno zostanie zrealizowana".

Rozwiń