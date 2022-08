Przypadkowe odkrycie na cmentarzu w Smolęcinie. Szukali go od 7 lat

Policjant odnalazł zaginione serce zabytkowego dzwonu. W 2015 roku koordynator ds. zabytków KWP w Szczecinie odnalazł w powiecie pyrzyckim dzwon z 1672 roku, zaginiony z kościoła w Kołbaskowie. Barokowy zabytek był bez serca, którego jego losy nie były do końca jasne. W lipcu 2022 roku policjant, prywatnie jako historyk, prowadził prace ewidencyjne i porządkowe na cmentarzu w Smolęcinie, gdzie jednym z odnalezionych artefaktów było serce dzwonu. Od razu skojarzył artefakt ze sprawą sprzed 7 lat i dzwonem, w którym brakowało serca. Po wojnie i zburzeniu wieży, dzwon wraz z wyposażeniem świątyni przeniesiono do kościoła w Kołbaskowie. Serce prawdopodobnie odpadło podczas upadku wieży i pozostało w Smolęcinie, a sam dzwon wywieziono. Aby potwierdzić informacje źródłowe należało podnieść 400-kilogramowy dzwon i zobaczyć, czy serce będzie pasowało i czy zgadzają się miejsca bicia na płaszczu i wieńcu. Okazało się, że wszystko pasuje idealnie. Barokowy dzwon ufundowany został w 1672 roku przez namiestnika króla szwedzkiego Heinricha Celestyna von Sternbach z Kamieńca. W końcu lat 40. XX wieku dzwon z Smolęcina przewieziono do kościoła parafialnego w Kołbaskowie i w 1958 roku wpisano go w rejestr zabytków, jako dzwon z Kołbaskowa. Znajdował w kościele jeszcze w 1987 roku, a potem zaginął.

