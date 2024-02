"Przymila się do nowej władzy". Były minister o zeznaniach bohatera "afery wizowej"

Po jego wypowiedzi pełnomocnicy wnieśli o przesłuchanie na posiedzeniu zamkniętym. To nie spodobało się politykom PiS, którzy są członkami komisji. - Usłyszeliśmy ogólnikowe oskarżenia i chcieliśmy wyjaśnić tę sprawę, tak żebyście państwo mogli za pośrednictwem kamer przekazać to opinii publicznej. Czy państwo się tego dowiedzą, co będzie na posiedzeniu niejawnym poza tymi ogólnikami? - pytali.