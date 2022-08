Przykre obrazki znad jeziora Garda

Najgorsza od dziesięcioleci susza we Włoszech spowodowała gwałtowny spadek poziomu wody w największym jeziorze kraju Garda. Taka kolej rzeczy automatycznie doprowadziła do zmniejszenia jego powierzchni. Lokalni właściciele restauracji narzekają na mniejszą ilość turystów. Co więcej, łodzie nie mogą podpłynąć pod sam brzeg, dlatego też utrudniony jest transport morski. Jedna z włoskich turystek i jej mąż powiedzieli, że byli "zszokowani" nie widząc wody, tu gdzie jeszcze rok temu była po kolana. Zeszłego lata mogli wejść do wody, robiąc tylko krok do przodu. Dziś to jest już jednak nie możliwe. Rolnicy notują ogromne straty z powodu suszy, a północne Włochy nie widziały deszczu od miesięcy. W wyniku ogromnej suszy władze zostały zmuszone do otwarcia wrót przeciwpowodziowych, aby podtrzymać minimalny poziom rzek.

