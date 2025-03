Przyjeżdżała mercedesem, żeby zmylić ochronę. Kradła elektronarzędzia

37-letnia obywatelka Ukrainy kilkukrotnie odwiedzała sklep budowlany w Warszawie. Do sklepu przyjeżdżała luksusowym mercedesem , a podczas jednej z wizyt towarzyszył jej partner.

Kobieta najpierw prawidłowo zeskanowała jedno pudełko ze sprzętem w kasie samoobsługowej, a następnie udawała, że skanuje kolejne, obserwując ekspedientkę. W rzeczywistości płaciła tylko za jedno urządzenie, a resztę wkładała do torby .

Śródmiejscy kryminalni, po zgłoszeniach o kradzieży, zatrzymali kobietę w jej mieszkaniu w Pruszkowie. W piwnicy znaleźli skradziony sprzęt , w tym wiertarki, wkrętarki oraz ładowarki i akumulatory. Kobieta przyznała się do kradzieży, tłumacząc, że chciała się w ten sposób wzbogacić.

Kobiecie przedstawiono zarzuty kradzieży, za które grozi jej do 5 lat więzienia. Mł. asp. Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej komendy wyjaśnił, że kobieta kilkukrotnie przyjeżdżała do sklepu luksusową limuzyną, co miało odsunąć od niej ewentualne podejrzenia obsługi sklepu. Obecnie trwa postępowanie w tej sprawie, a kobieta czeka na dalsze decyzje sądu.