Przygruntowe przymrozki i gęste mgły. Potem przyjdzie zmiana

Temperatura wyniesie od 1 st. C w rejonach podgórskich Karpat. W tym regionie może miejscami wystąpić spadek temperatury do -1 st. C. Najcieplej będzie na Wybrzeżu, gdzie temperatura wyniesie około 6-7 st. C. Miejscami, szczególnie w kotlinach górskich, a także na Kielecczyźnie i Zamojszczyźnie, przy gruncie temperatura może spaść do około -2 st. C.