Przygnębiająca odpowiedź. Zapytaliśmy o koszty życia w Polsce

Chociaż ceny produktów codziennego użytku nie rosną w takim tempie, jak jeszcze rok temu, to na koszty życia w Polsce składają się wysokie ceny mieszkań, rosnące czynsze i rachunki za media. Zakup i utrzymanie własnego lokum zdaje się być tym, co najbardziej obecnie doskwiera Polakom. Podwyżki pensji nie nadążają za zwiększającymi się opłatami, co przekłada się na ogólny obraz Polski jako państwa drogiego do życia.