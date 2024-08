Dodatkowe opłaty za prąd i wodę na wakacjach? Polacy odpowiadają

W wielu miejscach w Europie do podanych stawek należy doliczyć opłatę klimatyczną. Wynosi ona zazwyczaj od kilku do kilkunastu złotych za dobę od osoby. Przy kilkuosobowej rodzinie i dłuższym niż weekendowy pobycie, nawet kilka złotych dziennie potrafi urosnąć do całkiem imponującej sumy.