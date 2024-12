Przez telefon mogli stracić życie. Nagrania z Łodzi dają do myślenia

Mrożące krew nagrania z Łodzi. Urząd Miasta opublikował na Facebooku materiał w ramach akcji "Odłóż telefon i żyj". Na nagraniu widać dwa niebezpieczne zdarzenia z udziałem pieszych i tramwajów. Jeden z przypadków dotyczy młodej kobiety, która przez rozmowę telefoniczną straciła czujność i wtargnęła na czerwonym świetle wprost pod jadący tramwaj. Na kolejnym ujęciu widać już mężczyznę, który przez zagapienie się w ekran swojego smartfona nie zareagował na czas i również został potrącony przez motorniczego. "W ostatnim czasie doszło do kilku bardzo niebezpiecznych zdarzeń z udziałem pieszych. Za każdym razem to nieuwaga i telefon w ręku. Dlatego w Łodzi powstaną nowe oznaczenia przy przejściach dla pieszych, które mają pomóc włączyć myślenie" - podpisał nagranie Urząd Miasta Łodzi. W trakcie przechodzenia na drugą stronę ulicy czy torowisko obowiązuje zakaz korzystania z telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych, które mogłyby rozpraszać uwagę. Grozi za to mandat karny w wysokości 300 zł, jednak trzeba mieć też na uwadze fakt, że chwila nieuwagi może kosztować nas życie.