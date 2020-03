WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Przez Jarosława Kaczyńskiego PiS prze do wyborów. "Będą naciski, by się nie odbyły" - Jarosław Kaczyński w Sejmie był bez maseczki i rękawiczek. Wydaje się kompletnie nie przejmować tym, co się dzieje. Przez niego PiS prze... Rozwiń No Jarosław Gowin wicepremier mówi … Rozwiń Transkrypcja: No Jarosław Gowin wicepremier mówi wyraźnie że jest za tym żeby przesunąć wybory o jeden rok prezydent mówi o tym że na wybory mogą być nie utrzymane a właściwie termin wyborów może być nie utrzymany samorząd tak jak tutaj Robert mówiłeś też tą za tym żeby żeby przełożyć te wybory sugerują pewien bojkot dzisiaj mamy Radosława ostałkiewicz a wójta gminy Jaworze koło Bielska Białej który mówi że nie będzie organizował wyborów u siebie Kidawa pani kandydat kidawa-błońska mówi dzisiaj że że ona zachęca do tego żeby nie iść na wybory wszystkich swoich ale jednocześnie PiS Robi wszystko żeby do tych wyborów doprowadzić I to chyba nawet niecałe 5 zł bo tak jak mówimy Play Jarosław Gowin a nawet prezydent sugerują że może ta data się być zmieniona No bo w piątek mamy wrzutkę w środku nocy modyfikowany Kodeks wyborczy Dlaczego pis-owi tak bardzo zależy na tych wyborach Dlaczego robi wszystko żeby doprowadzić do tego żeby te wybory jednak się odbyły Węglarczyk ja bym się tutaj wyszukiwał najprostszych odpowiedzi i nie szukam tak żadnych teorii spiskowych kiedy Oglądaliśmy wczoraj czy przedwczoraj obrady sejmu widzieliśmy że pan Jarosław Kaczyński przyszedł do sejmu bez rękawiczek bez maseczki kompletnie wydaje się nie przejmować tym co się wokół dzieje i moim zdaniem to jest ten ta decydująca siła która że Prawo i Sprawiedliwość prze do wyborów to jest jego decyzja rozumiem to z punktu widzenia politycznego i rozumiem to z punktu widzenia kogoś kto chce zadbać o to żeby jego partia uchwyciła władzę lata ale wydaje mi się że te siły wewnątrz koalicje jednak będą bardzo coraz mocniej naciskać na to żeby te wybory odwołać oczywiście wypowiedź pana Vice premiera Gowina jest tylko jedną z wielu wiem o tym że jeden z radnych PiSu odszedł z partii wczoraj w Łodzi ponieważ protestował przeciwko przyjęciu zmiany w kodeksie wyborczym przypomnę to jest pierwszy taki przypadek jaki znam że nie ostatniej kadencji tylko wieloletni radny PiS która wieloletni członek tej partii tak no to jest to jest taka to jest taki pierwszy wyłom w murze tej partii i myślę że tych złomów będzie coraz więcej charakterystyczne jest to że wczoraj w mediach nie pokazywali się posłowie Prawa i Sprawiedliwości pokazywali się wyłącznie posłowie porozumienia wicepremier Gowin aktorzy Wszyscy mówili że ich zdaniem wskazuje na to że wybory się nie odbędą Ale zdaje mi się że to jest samobójczy te obrony pan Ociepa mówi wyraźnie że on się w tej chwili nie zajmuje wyborami mamy trochę zmianę takiej narracji na zasadzie takiej że zobaczymy co zobaczymy co się będzie działo i wtedy podejmiemy decyzję to jest granie na czas i próba odrzucenia argumentów opozycji czy czy jednak przykrywanie tylko i wyłącznie tej która się Zaczyna wywoływać może Pawłowi myśliwskie możemy dojść do głosu i ja bym powiedział tak że ja szczerze mówiąc nie postrzegam tych działań PiSu jak odurzenie zawsze do przeprowadzenia wyborów ja uważam że to są wytwarzanie pewnego wrażenia że się tego chcę i czekanie że tak powiem jak się zachowa opozycja ponieważ w gruncie rzeczy i i i tutaj jestem oczywiście się wyłącznie ale przez te można czekamy na jakąś liczbę 1000 osób zmarłych ani zarażony jest 1000 osób zmarłych To przepraszam w każdej chwili wiemy dobrze że taką decyzję można podjąć jak pierwsze tylko tyle że po mało kto chyba nikt tutaj jak jesteśmy wszyscy razem nie wierzę że ty wybory się odbędą Zakładam że będziesz te głosy które się pojawiają tutaj są również powszechne również Borek to raczej PiSu to znaczy zwolenników wprowadzenia tych wyborów jest stosunkowo niewiele w związku z tym traktuje te działania które wszyscy interpretują jako dowód dążenia za wszelką cenę z taką wielką determinacją do przeprowadzenia wyborów pewnego rodzaju teatr polityczny Aygo efektem na to zauważyć jakie są jego efekty mamy do czynienia z coraz ostrzejszy musiałem Poddębie samej opozycji PSL zaczyna atakować platformy placu atakuje PSL mamy do czynienia z różnymi co coraz bardziej historycznymi wypowiedziami No Krótko mówiąc ja mam jednak wrażenie pewnej gry politycznej której celem jest do tego co powiedziałem czyli do osłabienia opozycji do pokazania że tak powiem jej miał kości historyczności zachowań nie wierzę w to żeby w tej chwili PiS na poważnie i za wszelką cenę faktycznie do przeprowadzenia takich wyborów ale mówię oczywiście jak każdy mogę się mylić te wszystkie argumenty jednak o których tutaj żeśmy mówili No niemożność zebrania komisji nie możesz przeprowadzenia kampanii niemożność spotkania wszystko na to że poza tym Wyobraźmy sobie że mija ten czas Czyli jesteśmy 12 kwietnia Wszystko wskazuje na to że niestety liczba zachorowań nie będzie spadał A może trochę wolniej rosła i co wtedy I nagle się powie że można organizować spotkania że można to jest niemożliwe jak mówię dla mnie jest to raczej wytwarzanie wrażeń