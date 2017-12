Przez 5 miesięcy nie widziała twarzy dziecka. Lekarze dokonali cudu

Zakary urodził się w grudniu 2016 r. z dziurą w czaszce i wielkim bąblem, który zasłaniał mu twarz. Dzięki nowatorskiej operacji, jego mama mogła zobaczyć go po raz pierwszy, a on sam będzie miał normalne życie.

Amerykanka Valeka Riegel przez 5 miesięcy od porodu nie wiedziała, jak w pełnej krasie wygląda jej syn. Wszystko przez narośl, który początkowo lekarze traktowali jako torbiel. A on rósł i rósł, by wreszcie okazało się, że dziecku dolega coś zupełnie innego. I groźniejszego.

Zakary miał w czaszce coś, co nazywa się wrodzoną wadą kości. W wypadku chłopca objawiała się ona dziurą, która pozwalała płynowi otaczającemu mózg uciekać z czaszki do przezroczystego bąbla. Ten niemal całkowicie zasłonił mu twarz. Nazywany "encefalocelem" ograniczał dziecku oddychanie, właściwie to go dusił. Zakary od narodzin przebywał na oddziale intensywnej terapii. Po niemal 5 miesiącach lekarze mogli podjąć się jego ratowania.