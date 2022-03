Przewrót pałacowy w Rosji? Ekspert o odsunięciu Putina od władzy

W Rosji może dokonać się przewrót pałacowy – mają donosić amerykańskie i ukraińskie służby. Czy Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji może faktycznie odsunąć Władimira Putina od władzy? – Myślę, że to obecnie bardziej spekulacje analityków, ekspertów i publicystów. Nie twierdzę, że są nieprawdziwe, ale wydaje mi się, że to nie są przecieki służb. Amerykański wywiad nie upubliczniłby takich informacji - powiedział w programie WP Newsroom Piotr Niemczyk, były oficer UOP, ekspert ds. bezpieczeństwa. - Moim zdaniem nadzieje na to, że pozycja Putina jest na tyle słaba, że będzie można go usunąć bez większego problemu, są nikłe. Jego pozycja wydaje się być mocna. To raczej on usunie kilku członków FSB, niż oni jego - podsumował Piotr Niemczyk.