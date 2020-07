Przeworsk. Policja zastawiła zasadzkę na pedofila

Policja schwytała pedofilia w Przeworsku po tym, jak składał on przez internet propozycje erotyczne, sądząc że ma do czynienia z 14-latką. W rzeczywistości był to dorosły, który powiadomił o tym funkcjonariuszy.

Przeworsk. Policja zastawiła zasadzkę na pedofila (Policja)