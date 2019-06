Przewodniczący sejmiku opuścił klub PiS. "Zostałem o to poproszony"

Przewodniczący sejmiku podlaskiego Bogusław Dębski wystąpił z większościowego klubu PiS - Zjednoczonej Prawicy. Zaznacza, że nadal popiera zarząd województwa i nie przechodzi do opozycji, ale realizuje prośbę władz Prawicy Rzeczypospolitej.

Dębski podkreślił, że wystąpił z klubu PiS, bo został o to poproszony przez władze Prawicy Rzeczypospolitej Marka Jurka, do której to partii należy. Chodziło o to, by zaznaczył swoją odrębność od PiS.