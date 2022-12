Przewodniczący rosyjskiej Dumy: "Niech Niemcy i Francja zapłacą mieszkańcom Donbasu"

Nic nie zmienił powrót do sprawy w 2015 roku. Ówcześni kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent Francji Francois Hollande postanowili wznowić negocjacje. Ich skutkiem było podpisanie drugiego porozumienia mińskiego. Moskwa zażądała zmiany ukraińskiego prawa i reformy konstytucji w celu nadania Donbasowi autonomii, przez co rząd w Kijowie nie dysponowałby nawet prawem do odwołania lokalnej władzy wykonawczej. Ukraina miała też zapisać w konstytucji swoją neutralność.