WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Koronawirus informacje Koronawirus mapa

Koronawirus mapa Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze resort zdrowia + 2 koronawirusŁukasz Szumowski 52 min. temu Przewodnicząca Porozumienia Chirurgów krytycznie o Szumowskim: "Nie było wytycznych, ani realnej pomocy" Dr Katarzyna Pikulska z Porozumienia Chirurgów „Skalpel” zapytana została o to, czy liczy na spotkanie ministrem podwyżkę w podzięce za trud,... Rozwiń czy pani na spotkanie z panem mini … Rozwiń Transkrypcja: czy pani na spotkanie z panem ministrem i może jakieś obietnice żeby w podzięce za ten trud które którzy lekarze mieli w trakcie epidemii koronawirusa na zwiększyć po prostu wasze zarobki Ja myślę że to nie chodzi o zarobki i bulwersujące jest to że pan minister nie bierze pod uwagę działania peli środowiska lekarskiego całego nie tylko rezydentów ale nie jest w kontakcie a nie z konsultantami w życiu nie epidemiologii ani nie bierze pod uwagę opinii naczelnej rady lekarskiej profesor rabaty i po prostu wszystkie działania Ministerstwa to oderwać apeli i opinii ekspertów z dziedziny medycyny ekspertów po prostu lekarzy więc Przykre jest to że jak gdyby Resort zdrowia działa bez porozumienia z całym środowiskiem ze środowiskiem eksperckim szczególnie w dziedzinie epidemiologii że nie słuchanie prowadził rozmów z przedstawicielami naczelnej rady lekarskiej z przedstawicielami Google środowiska lekarskiego czy przedstawicielami innych zawodów medycznych w trakcie całej epidemii to jest oderwane nie powinno tak być sprawia że działanie Ministerstwa Zdrowia i Ministra Zdrowia jako takiego sprawiły że nie wiem mamy więcej zachorowań niż moglibyśmy mieć znaczy trudno to oceniać ten sposób ale ponieważ od początku epidemii nie tylko był brak skoordynowania współpracy pomiędzy lekarzami którzy są specjalistami w dziedzinie również brak współpracy i nawet zakaz wręcz udzielania informacji lekarzom którzy są na pierwszej linii frontu No to trudno się spodziewać żeby te działania było oparte na realne wydarzeniach które się dzieje w szpitalach skoro personel apelował mówił że nie ma na przykład maseczek że pracuje bez sprzętu a ludzie byli za to zwalniani zakazem wypowiadania się konsultantów Krajowych w dziedzinach takich jak epidemiologia najważniejsza czy w innych dziedzinach i to jak gdyby skutkowało tym nie było kontaktu pomiędzy lekarzami a resortem zdrowia Resort zdrowia podejmowała ja tutaj trochę Adwokat diabła stanę Ale co by nie mówić to ja no w twarz mistrust a szumowskiego z workami pod oczami to wszyscy chyba znamy w szczególności z marca i początków kwietnia Może to był powód po prostu tego że się nie spotykam bo był zajęty umywalką z sosem tutaj nie oceniam prywatnie pana ministra oceniam pracę resortu jako całego i to że nie było kontaktu ze środowiskiem i nie było żadnych wytycznych żadnej żadnej pomocy naprawdę dla personelu medycznego ani sprzętowej ani ani pomocy w kwestiach procedur i dalej zostały zostały zostawione same sobie Ikar na własną rękę musiał troszeczkę wręcz wbrew ministerstwu chyba przy zakazach No to trudno się konsultować opracować system działania i radzenia sobie w sytuacji kryzysowej w trakcie epidemii tak było teraz po epidemii dochodzą nas słuchy że jakieś obietnice które były składane przez Ministra Zdrowia że personel medyczny narażony na warunki pracy jeszcze w trakcie epidemii w szpitalu w szpitalach jednoimiennych nie dostał dodatków w szpitalu uniwersyteckim w Krakowie również dyrektor stanął po stronie swojego personelu dlatego że tam nie zostało wypłacone do pracownikom Sorry pracownikom oiomu pisali samochodem ale w Wieluniu wielu innych szpitalach te pieniądze zostały zostały wypłacone za 4000 zł ale je tylko muszę podpytać jeszcze w związku z tym Bo przyznam szczerze że Oczywiście uważam że pan minister powinni się z wami spotkać powinien z wami rozmawiać trochę tak epidemia się już u nas uspokoiła jest jest na to czas na tym nie zastanawiam się czy publikowanie zdjęć skrajnych wręcz harcerskich pana ministra z przerobionym jego nazwiskiem na szumowiny bo takie zdjęcie kopalni portalu To nie jest trochę działanie takie jak jak panią potraktowano Jakiś czas temu przez Telewizję Polską muszę powiem Jak wygląda cała ta historia a mianowicie jest to plakat nie wiem przez kogo zrobione ale dlaczego ją puściłam ten plakat dlatego że osoby które ten plakat rozbierały w kraju został aresztowany został aresztowany bezprawnie zatrzymane na 48 godzin rozbierane no wszystko to było bardzo bardzo brutalne a plakat mówi prawdę plakat mówi udział które zostały podjęte a osoby które zostały aresztowane za rozprzestrzenianie prawdy oczywiście jest to przekazane w sposób sarkastyczny zostały aresztowane tylko dlatego że rozprzestrzeniają informacje które są prawdziwe Wie pani co no oczywiście każdy ma prawo do Każdy ma prawo do informowania i krytykowania my w Wirtualnej Polsce też krytykujemy za wiele rzeczy żonki ministra szumowskiego na tym nie zastanawiam się po prostu nad formą formą która przybiera czy formatka to niż niż rzetelnej informacji tutaj mi chodziło o sprzeciw przeciwko aresztowaniu ludzi za to że wyrażają swoją opinię to jest bardzo istotne żeby każdy miał prawo powiedzieć co sądzi a plakat wyraża treść prawdziwa ale pamięta pani kiedy z moim polowano pani informację o pani przez Telewizję Polską kiedy Zmieszano panią z błotem twierdząc że pani wyjechała na wycieczkę a pani pojechała po prostu do innego kraju ratować ludzi No dzisiaj się zastanawiam czy to nie jest podobny w tej listy znaku równości nie postawić można postawić znaku równości dlatego że tam zostało powiedziane kłamstwo ja nie byłam na wycieczce tylko medycznej A tutaj dane informacje na temat Ministra Zdrowia i jego zachowań w trakcie epidemii są prawdziwe forma jest sarkastyczna Ja uważam je za obraźliwa mnie sarkastyczna ale to że aresztuje Zatorze plakatu ją i przestawiają fakty medyczne bo to są fakty medyczne był chaos w trakcie epidemii nie było sprzętu Ja już nawet nie wspominam o tym co tam jest rozważany affairs chodzi o prawdziwość tego sprzętu o respiratory to nie o to chodzi Chodzi o to że treść tego plakatu jest prawdziwa to nie jest kłamstwo