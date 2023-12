Przewodnicząca KRS: Sędzia Nawacki powinien przeprosić

W ubiegłą środę w KRS doszło też do ostrej wymiany zdań między olsztyńskim sędzią Maciejem Nawackim i posłanką Gasiuk–Pihowicz. Jak informowała posłanka, podczas przerwy w posiedzeniu sędzia Nawacki miał skierować wobec niej słowa "wepchnę ci to w gardło" i "odszczekasz to", co miało być reakcją na wcześniejszy wpis parlamentarzystki na Twitterze.