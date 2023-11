Gasiuk-Pihowicz nie odpuszcza Nawackiemu. "Zawiadomienie złożone"

Nie milkną echa po środowym posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa. Podczas obrad KRS sędzia Macieja Nawacki miał w skandaliczny sposób zwrócić się do posłanki Kamili Gasiuk-Pihowicz. Według relacji, Nawacki powiedział, że "wciśnie jej uchwałę do gardła". Teraz posłanka poinformowała, że złożyła zawiadomienie do prokuratury.