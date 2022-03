Przewidział wojnę trzy lata temu. Film z doradcą Zełenskiego krąży po sieci

"Rosja będzie musiała to zrobić, zanim dołączymy do NATO, żeby NATO nie było nami zainteresowane z uwagi na dewastację naszego kraju. Z 99,9-procentowym prawdopodobieństwem naszą ceną za wstąpienie do NATO jest wielka wojna z Rosją. Ale jeśli nie wstąpimy do NATO, wtedy Rosja zapanuje nad naszym krajem w ciągu 10-12 lat. To jest nasz wybór" - podkreślał wówczas Arestowycz.