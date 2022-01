Przetrwał tsunami na Tonga. 28 godzin pływał w morzu

Lisala Folau został nazwany "prawdziwym Aquamanem" po tym, jak przepłynął 7,5 km z wyspy Atatā na Tonga do Tongatapu. Stało się to, jak opisuje "New Zeland Herold", po weekendowej erupcji wulkanu i tsunami. Gdy rozpętało się piekło i na ląd ruszyły masy wody, mężczyzna wspiął się na drzewo. Potem fala zmyła go z rodzinnej wyspy i znalazł się w wodzie.