Przetną korytarz lądowy z Krymem? Rezerwy już na miejscu

Rasputica nadchodzi

Nie rozumie tych, którzy przewidywali szybki upadek rosyjskich linii obronnych. - Czy ołówek jest mocny, czy słaby? To zależy, jak na to spojrzeć. Kontrofensywa trwa. Ukraina ma jeszcze czas. Do brudnego sezonu pozostał jeszcze ponad miesiąc. I to jest fakt - mówi generał.