Przeszukują samochody. Kolejny sąsiad Polski podjął decyzję

- Osoba, która zdecydowała o zamknięciu Leluchowa nie zdawała sobie sprawy, jak to wygląda tutaj. Ludzie żyją po obu stronach granicy, dojeżdżają do pracy, wożą dzieci do szkół i przedszkoli, tak więc to przejście musi być uruchomione dla ruchu kołowego - mówił w środę sołtys Leluchowa, Robert Mitro.