Słowacy zdumieni kontrolami na granicy z Polską. "Imigranci? Jacy imigranci?"

Mer Čirča: Nie widzieliśmy tu żadnych migrantów

Według mera Čirča skomplikuje to w szczególności turystykę, ale także tranzyt komercyjny. Dodał, że szczególnie polscy dostawcy postrzegają te zmiany negatywnie. - To wszystko przez kampanię wyborczą w Polsce. Moim zdaniem nie było powodu, aby zamykać te przejścia, ponieważ tutaj na północnym wschodzie nie widzieliśmy żadnych migrantów. To bardzo dziwne widzieć wojsko i policję stojące tam i sprawdzające wszystkich" - podsumował burmistrz.