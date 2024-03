Przeszukanie u Ziobry. Poseł ujawnia nowe szczegóły

We wtorek funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wraz z Prokuraturą Krajową przeprowadziły przeszukania w kilkudziesięciu miejscach w Polsce. Służby weszły m.in. do domów Zbigniewa Ziobry, Michała Wosia, Marcina Romanowskiego i Dariusza Mateckiego. Sprawa ma związek ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. O szczegółach przeszukania opowiedział w programie "Tłit" Wirtualnej Polski poseł Suwerennej Polski Michał Wójcik. - Zostały wzięte iPhony, tablety, a potem je oddano - ujawnił polityk. Jak przekonywał, "tak się nie robi". - Nie ma tu żadnego usprawiedliwienia na te działania. My tak nigdy nie robiliśmy. Poszli po bandzie. To jest nie do usprawiedliwienia - powiedział Wójcik.

Rozwiń