Przeszło 1200 pożarów i kilka ofiar. Tragiczny początek roku

700 pożarów wywołanych przez fajerwerki

Wcześniej, w niedzielę, bryg. Kierzkowski informował, że podczas nocy sylwestrowej powstało około 700 pożarów wywołanych przez fajerwerki - najwięcej na terenie województwa dolnośląskiego (ok. 100), śląskiego (ok. 100), wielkopolskiego (ok. 80) oraz mazowieckiego (ok. 70). - Pożary wywołane fajerwerkami to głównie pożary traw, tuj przy budynkach, śmietników przydomowych, altanek i wiat garażowych - wyjaśnił.