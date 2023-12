Przeszkadzała mu głośna muzyka. Chwycił za nóż

Sprawcą jest Wojciech K., były funkcjonariusz policji, który obecnie jest na emeryturze. We wtorek prokurator przedstawił mu zarzuty, w tym m.in. popełnienia dwóch zbrodni - zabójstwa i usiłowania zabójstwa, za co kodeks karny przewiduje karę od 10 lat pozbawienia wolności aż do dożywocia.