"Bo hałasowali". Sąsiad postrzelił 10-latka przed blokiem

Mężczyzna usłyszał zarzuty narażenia dzieci na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Nie ma informacji, by był wcześniej notowany. 3 maja został doprowadzony do prokuratury, gdzie zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji, połączony z zakazem kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonych. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.