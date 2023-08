Prześwietlili kontener z bananami. Największe przejęcie w historii Hiszpanii

Tego hiszpańscy celnicy się nie spodziewali. Po prześwietleniu kontenera z bananami, który przypłynął do portu Algeciras z Ekwadoru, celnicy odnaleźli wewnątrz 9,5 tony kokainy. To obecnie największa ilość skonfiskowanego narkotyku w historii Hiszpanii. Jak przekazał José Carlos Arobes, wysoki rangą urzędnik hiszpańskiej agencji podatkowej, narkotyk znaleziony został w kontenerze chłodniczym wśród ładunku, który miał zawierać 1080 skrzynek bananów. Według agencji podatkowej, dochodzenie trwało już od lipca, kiedy do policji trafiła informacja o planowanej na sierpień dostawie kolumbijskiej kokainy. Przemytnicy korzystali z pośrednictwa firmy eksportującej banany, a skonfiskowany towar miał docelowo trafić do Portugalii. W sprawie jak na razie nikt nie został aresztowany.