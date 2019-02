Przestrach w szkole na Podkarpaciu. Kierowca ciemnego auta zaczepiał dziecko

Nauczyciele z podkarpackiej miejscowości Lutoryż biją na alarm. Tajemniczy kierowca ciemnego auta zaczepiał dziecko wracające ze szkoły. Sprawa została zgłoszona na policję.

Do niepokojącego zadrzenia doszło w piątek, gdy jeden z uczniów wracał ze szkoły podstawowej w Lutoryżu. Kierowca ciemnego samochodu zaczepiał dziecko, które w końcu wystraszyło się i uciekło do domu. Gdy później rozmawiano z uczniem, nie potrafił określić marki auta.

Jak informuje Polska The Times, rodzice ucznia powiadomili o tej sytuacji szkołę. Rekacja była natychmiastowa - dyrektorka zaapelowała do pozostałych rodziców, by zwrócili uwagę dzieci, które same wracają do domu, by nie reagowały na zaczepki obcych. Zamaist tego mają natychmiast informować osoby dorosłe, że ktoś ich zaczepiał.