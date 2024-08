Wybory prezydenckie. Bocheński "o słodkiej tajemnicy ulicy Nowogrodzkiej"

Na razie nie wiadomo, kto zostanie kandydatem PiS w wyborach prezydenckich, które odbędą się w przyszłym roku. Prezes Jarosław Kaczyński, mówiąc o ewentualnej kandydaturze byłego premiera Mateusza Morawieckiego stwierdził, że jego zwycięstwo byłoby "wynikiem jakiegoś cudu" i tłumaczył, że jest on "obciążony pełnieniem funkcji premiera i podejmowaniem trudnych decyzji". Tobiasz Bocheński, który był gościem programu "Tłit" w Wirtualnej Polsce nie pełnił ministerialnej funkcji w rządzie Morawieckiego, był natomiast wojewodą. - Spełnia więc pan warunki? - dopytywał gościa Patrycjusz Wyżga. - Jestem jedną z osób, która jest brana pod uwagę - przyznał europoseł PiS. Potwierdził, że jego ugrupowanie powołało specjalny zespół, który zajmuje się wyłonieniem kandydata na prezydenta. Zespół ten analizuje wyniki zamówionych przez partię badań i rozmawia z kandydatami. - Jak wyglądają takie przesłuchania? - zapytał gościa prowadzący program. - To musi pozostać słodką tajemnicą ulicy Nowogrodzkiej - odparł z uśmiechem Bocheński. Nie odpowiedział też na pytania, czy był już na takim spotkaniu i czy jest ich więcej niż jedno. - A pamięta pan jak było na studiach, to jest coś podobnego do egzaminu? - drążył Patrycjusz Wyżga. - Na pewno, myślę, że podobne do egzaminu ustnego, albo do obrony doktoratu. Bo to jest duża komisja, kiedy broni się doktorat - stwierdził Bocheński. - I tam też za stołem oprócz Jarosława Kaczyńskiego siedziało więcej osób? - dopytywał prowadzący. - Jak pan zauważył, unikam odpowiedzi na te pytania, ale, jak się broni doktoratu, to siedzi bardzo duża komisja - odparł Bocheński. - A było na tych przesłuchaniach już wielu kandydatów, siedzi tam jakaś kolejka, jeden wchodzi, drugi wychodzi? - dociekał Wyżga. - Jak w "Uchu Prezesa"? - roześmiał się europoseł. - Nie, nie ma czegoś takiego - zapewnił Tobiasz Bocheński.