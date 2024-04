Przeskanowali ciężarówkę ze skrzynkami. Kierowca z Białorusi nie wiedział, co wiezie

Niespodzianka w kontenerze z skrzynkami. 200 tys. – tyle paczek białoruskich papierosów przechwycili funkcjonariusze podlaskiej KAS niedaleko polsko-litewskiej granicy. Przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali do kontroli w Budzisku ciężarówkę. Za kierownicą siedział 40-letni obywatel Białorusi. Mężczyzna zadeklarował przewóz kontenera z Łotwy, ale twierdził, że nie wie, co dokładnie przewozi. Ciężarówkę prześwietlono skanerem RTG. Wtedy funkcjonariusze podlaskiej KAS ujawnili kontrabandę ukrytą między plastikowymi skrzyniami. Gdyby papierosy trafiły do nielegalnego obrotu, budżet państwa straciłby ponad 5,2 mln zł. Wobec Białorusina wszczęto postępowanie. Mężczyźnie grozi nawet do 10 lat więzienia.