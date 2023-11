Przerwana sesja Rady Warszawy. "Skandal"

- Być może urzędników stać na nowe samochody, na te coraz bardziej modne elektryki, ale posiadaczy samochodów kilkunastoletnich, których chcecie państwo ewidentnie wykluczyć z możliwości wjazdu do większości dzielnic Warszawy, to jest atak na ich swobodę poruszania się i na ich wolność. To jest niekonstytucyjne działanie - wyjaśnił Mulawa.