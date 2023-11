Przerwali promocję książki. Mówiła o zbrodniach stalinowskich

W czasach stalinowskiego wielkiego terroru (1934-1941) uroczysko w położonym ok. 400 km na północny wschód od Petersburga Sandarmochu było miejscem masowych rozstrzeliwań i pochówków więźniów, mieszkańców Karelii oraz przymusowych przesiedleńców i ofiar operacji narodowościowych (w tym tzw. operacji polskiej). W egzekucjach zginęło ok. 6 tys. osób różnych narodowości i wyznań, w tym co najmniej 240 Polaków. Stowarzyszenie Memoriał organizuje co roku w Sandarmochu uroczystości poświęcone ofiarom staliznizmu.