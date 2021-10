Przerobiła tekst "Roty". Użyła jego nazwiska. Reakcja

- Gdyby Maria Konopnicka pisała "Rotę" dzisiaj, to pewnie brzmiałaby tak - zaczęła w czwartek swoje wystąpienie w Sejmie Klaudia Jachira. Dalej posłanka Koalicji Obywatelskiej odczytała swoją wersję "Roty" Marii Konopnickiej. Nie zabrakło w niej odniesień do Donalda Tuska, Jarosława Kaczyńskiego czy bieżących wydarzeń w Polsce. Pojawiło się także nazwisko Roberta Biedronia. - Do krwi ostatniej kropli z żył, bronić będziemy sądów. Aż się rozpadną w proch i w pył niesprawiedliwe wasze rządy! Twierdzą nam będzie każdy próg! Tak nam dopomóż Hołownia, tak nam dopomóż Biedroń! - recytowała Jachira. Co na to europoseł i współprzewodniczący Lewicy? - Bardzo zgrabna interpretacja "Roty". Myślę, że Maria Konopnicka uśmiałaby się z tego i poparła Klaudię Jachirę w jej zwalczaniu autorytarnego państwa Kaczyńskiego - komentował w piątek w programie "Tłit" Wirtualnej Polski.