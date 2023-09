Przerażenie u sąsiadów. Tornado przeszło nad Wuppertalem

Mieszkańcy dotkniętej dzielnicy są w szoku. - Siedziałem wygodnie w salonie. Nagle wydawało się, że nadchodzi ogromna fala ciśnienia. Chciałem się zerwać i pobiec do piwnicy. To było naprawdę intensywne przeżycie. Nigdy nie doświadczyłem czegoś takiego - opowiada Jürgen Köntgen. Mężczyzna przyznaje, że bał się tego, co może się wydarzyć. Na szczęście skończyło się tylko na zerwanych dachówkach.