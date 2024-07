Przerażający wypadek na parkingu hulajnóg. Starszy mężczyzna ciężko ranny

Do koszmarnego zdarzenia doszło w czwartek nocą w Krakowie. 76-latek przewrócił się wprost na zaparkowaną hulajnogę. Aby wezwani do wypadku ratownicy mogli przystąpić do akcji i zabrać poszkodowanego do szpitala, potrzebna była pomoc strażaków ze specjalistycznym sprzętem