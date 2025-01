Przerażające eksponaty muzealne na froncie. To Kim Dzong Un śle pomoc

Według brytyjskiego dziennika "Financial Times" do Rosji miało trafić około 50 Koksanów , wielkokalibrowej artylerii oraz około 20 wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet kal. 240 mm na podwoziu kołowym. Pojawienie się tych drugich jeszcze nie zostało potwierdzone.

Choć w północnokoreańskiej armii artyleria jest oazą nowoczesności, to w rzeczywistości zatrzymała się w rozwoju na poziomie lat 70. XX wieku. Głównym orężem Koreańczyków jest haubica M-20, pochodząca jeszcze z lat 30. XX wieku oraz młodsza o dwie dekady D-74, produkowana w Korei na licencji.

Znacznie młodsza jest artyleria samobieżna, choć modele M-1991 i M-1992 to po prostu wiekowe haubice osadzone na podwoziu gąsienicowym, najczęściej ciągników artyleryjskich z lat 50. i 60. W miarę nowoczesne są Juche 107, których nośnikiem jest podwozie oparte na czołgach T-72. Reżim Kima wysłał jednak do Rosji swoje bardziej wyspecjalizowane uzbrojenie.

Koksan to całkowicie północnokoreański projekt działa, które zostało osadzone na podwoziu chińskiego czołgu Typ 59, czyli licencyjnej odmianie radzieckiego czołgu T-54. Działo ma zasięg do 40 km w przypadku użycia zwykłej amunicji, który wzrasta do 60 km w przypadku użycia pocisków z gazogeneratorem. Szybkostrzelność nie jest oszałamiająca. Na podstawie obserwacji z wojny iracko-irańskiej, kiedy Koksany były użyte bojowo, określono ją na zaledwie jeden wystrzał na 2,5 minuty.