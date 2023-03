Przerażająca prośba na Jasnej Górze. Ksiądz zadał pytanie, które wstrząsnęło 16-latką

Robert Biedroń podzielił się na Facebooku wyznaniem 15-letniej Marty. Dziewczynka podczas spowiedzi usłyszała od księdza pytanie o jej stosunki z chłopcami. W komentarzach pod postem pojawiła się także historia jednej kobiety, która również jako nastolatka spowiadała się na Jasnej Górze. To, co powiedział do niej duchowny szokuje.