Przerażająca produkcja ryżu w Azji. W sieci krąży filmik, na którym widać przetwarzany plastik

Zamiłowanie Azjatów do plastiku nikogo nie powinno dziwić, ponieważ często eksportują produkty z tego tworzywa. Jednak widok produkcji ryżu, do którego dodawana jest folia może przerazić.

Na nagraniu nie widać, czy jest to fabryka czy może prowizorycznie zorganizowana domowa produkcja. Jednak, niezależnie od tego, ktoś używa plastiku. Mężczyzna wrzuca folie do specjalnej maszyny, która przetwarza je w zbitą breję. Następnie przechodzi przez kolejne etapy przetwarzania, których końcowym efektem jest biały, czysty ryż. Na pierwszy rzut oka produkt nie budzi podejrzeń i to jest przerażające.