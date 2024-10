Przerażająca broń Ukrainy. Kto nie ucieknie, ten zostanie spalony

Ukraińskie Siły Zbrojne zastanawiały się nad wykorzystaniem mieszanki termitowej w dronach już pod koniec ubiegłego roku. Stwierdzono, że do standardowego drona FPV można załadować około 500 gramów mieszanki. Reakcja chemiczna zostaje wywołana za pomocą pilota na krótko przed pojawieniem się drona w pobliżu celu. Wielkość ładunku pozwala rozsiać płonącą substancję o temperaturze 2500 st. C na teren o długości ok. 100 metrów.