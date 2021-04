Obchody rocznicy. Starcia słowne polityków, niespokojnie na ulicach

Do pierwszego policyjnego zatrzymania doszło jeszcze przed rozpoczęciem uroczystości, czyli przed godziną 8. Funkcjonariusze zatrzymali Pawła Tanajno, lidera protestu przedsiębiorców. Do przepychanek z policją doszło w Ogrodzie Saskim. Podczas gdy politycy i rodziny ofiar składali wieńce na placu Piłsudskiego, kilkadziesiąt metrów dalej manifestanci rzucali petardy i świece dymne. Wznoszono okrzyki "j… PiS" i "Precz z kaczorem dyktatorem".

Dzień przed rocznicą katastrofy oliwy do ognia dolał były premier Donald Tusk. W wywiadzie w "Faktach po Faktach" w TVN24 ujawnił, że Lech Kaczyński powiedział mu, że sam będzie podejmował decyzje o lądowaniach. "Nie mówiłem wcześniej tego publicznie. Prezydent Lech Kaczyński, także w rozmowie ze mną w cztery oczy, podkreślał, po tak zwanym incydencie gruzińskim, że od czasu, gdy pilot odmówił prezydentowi lotu do Tibilisi, on sam będzie podejmował decyzję, kiedy będzie latał rządowym samolotem, bo jest głównodowodzącym" - powiedział Donald Tusk.